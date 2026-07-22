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Опасность миновала — в Севастополе отбой воздушной тревоги

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе дали отбой воздушной тревоги. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Отбой воздушной тревоги!» — написал он в МАКС, предупреждая, что угроза атаки миновала.

Воздушную тревогу начали объявлять в Севастополе еще в сентябре 2023 года после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году на полуострове ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.

В апреле 2026 губернатор Севастополя предупредил об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы. Так, теперь сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, — звучит трижды, а затем прекращается.

Решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГи). Это не значит, что угроза миновала — необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.

С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал — «Баллистика», который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1−2 минут.

В Крыму, начиная с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.

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