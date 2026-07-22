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В двух округах Краснодара ввели режим ЧС после атаки БПЛА

В Прикубанском и Карасунском округах Краснодара, где в результате ночной атаки беспилотников пострадали жилые дома, введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

Для координации работ по ликвидации последствий работает штаб. Жителям, чьи квартиры пострадали, окажут необходимую помощь, в том числе предоставят места в пунктах временного размещения.

После завершения работы комиссий по оценке ущерба будет принято решение о назначении единовременной материальной выплаты жильцам. Совместно с полицией гражданам помогут восстановить утерянные документы.

Глава Краснодара подчеркнул, что у пострадавших домов организована охрана порядка для предотвращения проникновения посторонних в помещения. Сотрудники службы спасения краевой столицы помогают убирать обломки и осколки из пострадавших квартир, а также затягивают пленкой оконные проемы.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодаре после ночной атаки беспилотников повреждены 16 домов — 10 частных и 6 многоквартирных, а также автопарк школьных автобусов. Пожар на логистическом центре локализован, трое пострадавших остаются в больницах.

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