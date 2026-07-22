ВС РФ нанесли удары по портам, складам БПЛА и судам снабжения ВСУ

Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить высокоточные удары по украинской портовой инфраструктуре, логистическим центрам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны в официальном канале в мессенджере «Макс».
По данным ведомства, для поражения объектов применялись высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты. В порту Черноморска под удар попали сухогруз в момент разгрузки, инфраструктура логистического центра, предназначенная для хранения грузов военного назначения, и резервуары с горюче-смазочными материалами. В порту Одессы поражены объекты, использовавшиеся для приема и складирования аналогичной продукции. Кроме того, непосредственно на переходе морем российские БПЛА атаковали сухогруз и балкер, доставлявшие военные грузы в одесский порт.
Также в самой Одессе и населенном пункте Молодежное (в 10 км к юго-западу от областного центра) в результате налетов ударных беспилотников были уничтожены три склада с БПЛА, предназначенными для снабжения украинской армии.