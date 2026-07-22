Военный эксперт Дандыкин дал прогноз действий нового главкома ВСУ Драпатого

Назначенный на пост главнокомандующего ВСУ Михаил Драпатый попытается организовать демонстративные наступательные действия или тактические провокации, однако эти шаги не принесут Киеву стратегических результатов. Такое мнение в интервью изданию «Газета.Ru» выразил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
По оценке аналитика, новому украинскому главкому необходимо проявить себя на новой должности, в связи с чем в ближайшее время возможны попытки локальных прорывов, в том числе на белорусском направлении. При этом Дандыкин выразил уверенность в способности российской армии отразить подобные угрозы.
«У российских вооруженных сил есть все необходимое для ответа на выпады со стороны ВСУ, поэтому они будут с этим молодым главнокомандующим драпать больше, чем при Сырском», — заявил эксперт.
Назначение Драпатого произошло на фоне заявления его предшественника Александра Сырского. Бывший главком опубликовал в своем Telegram-канале обращение, в котором утверждал, что передает преемнику армию, «находящуюся в состоянии наступления» и обладающую инициативой на поле боя.