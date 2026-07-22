Военный эксперт Дандыкин дал прогноз действий нового главкома ВСУ Драпатого

По оценке аналитика, новому украинскому главкому необходимо проявить себя на новой должности, в связи с чем в ближайшее время возможны попытки локальных прорывов, в том числе на белорусском направлении. При этом Дандыкин выразил уверенность в способности российской армии отразить подобные угрозы.