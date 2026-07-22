СМИ: на Украине тысячи граждан могут лишиться брони от мобилизации

Тысячи граждан Украины рискуют потерять отсрочку от призыва на неопределенный срок. Как сообщают украинские СМИ, предоставление услуги электронного бронирования через государственное приложение «Дiя» планируют приостановить уже с 8 августа под предлогом создания профильного координационного центра.
Народный депутат Верховной рады Александр Федиенко подтвердил эти опасения, связав возможную заморозку процесса с критической нехваткой мобилизационных ресурсов в стране. Ранее Киев уже ужесточил правила получения отсрочек, обязав все коммерческие и государственные предприятия заново подтверждать статус «критически важных» для экономики, что поставило под угрозу ранее оформленные брони сотрудников.
Ранее уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец в эфире национального телевидения открыто озвучил теневые расценки сотрудников ТЦК. По его данным, стоимость освобождения гражданина при задержании на улице и нахождении в мобилизационном автотранспорте составляет порядка 10 тысяч долларов. Если же призывник уже доставлен непосредственно в здание военкомата, сумма взятки за его освобождение возрастает до 20 тысяч долларов.