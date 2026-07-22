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СМИ: на Украине тысячи граждан могут лишиться брони от мобилизации

На Украине с 8 августа могут приостановить электронное бронирование сотрудников через приложение «Дiя». Депутат Рады Федиенко связал это с нехваткой призывников для ВСУ. Одновременно с этим украинский омбудсмен Лубинец раскрыл коррупционные тарифы в ТЦК: за освобождение из мобилизационного автобуса требуют 10 тысяч долларов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Тысячи граждан Украины рискуют потерять отсрочку от призыва на неопределенный срок. Как сообщают украинские СМИ, предоставление услуги электронного бронирования через государственное приложение «Дiя» планируют приостановить уже с 8 августа под предлогом создания профильного координационного центра.

Народный депутат Верховной рады Александр Федиенко подтвердил эти опасения, связав возможную заморозку процесса с критической нехваткой мобилизационных ресурсов в стране. Ранее Киев уже ужесточил правила получения отсрочек, обязав все коммерческие и государственные предприятия заново подтверждать статус «критически важных» для экономики, что поставило под угрозу ранее оформленные брони сотрудников.

Ранее уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец в эфире национального телевидения открыто озвучил теневые расценки сотрудников ТЦК. По его данным, стоимость освобождения гражданина при задержании на улице и нахождении в мобилизационном автотранспорте составляет порядка 10 тысяч долларов. Если же призывник уже доставлен непосредственно в здание военкомата, сумма взятки за его освобождение возрастает до 20 тысяч долларов.

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