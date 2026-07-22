СМИ: на Украине тысячи граждан могут лишиться брони от мобилизации

Ранее уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец в эфире национального телевидения открыто озвучил теневые расценки сотрудников ТЦК. По его данным, стоимость освобождения гражданина при задержании на улице и нахождении в мобилизационном автотранспорте составляет порядка 10 тысяч долларов. Если же призывник уже доставлен непосредственно в здание военкомата, сумма взятки за его освобождение возрастает до 20 тысяч долларов.