Axios: Зеленский провел переговоры с Уиткоффом и Кушнером по телефону

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял об отсутствии перспектив для возобновления переговоров по Украине. По его словам, Россия сохраняет открытость к дипломатическому урегулированию и все еще согласна решить этот вопрос с помощью диалога. Однако Киев не показывает такого желания.