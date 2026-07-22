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Axios: Зеленский провел переговоры с Уиткоффом и Кушнером по телефону

Зеленский побеседовал с Уиткоффом и Кушнером 22 июля.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский провел переговоры по телефону со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом рассказал в социальной сети X корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

«Зеленский сегодня говорил с посланниками президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером», — следует из публикации журналиста.

По данным источника, основной темой беседы стало возобновление дипломатических усилий. Стороны обсуждали возможные пути завершения конфликта на Украине.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял об отсутствии перспектив для возобновления переговоров по Украине. По его словам, Россия сохраняет открытость к дипломатическому урегулированию и все еще согласна решить этот вопрос с помощью диалога. Однако Киев не показывает такого желания.

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