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Минобороны показало кадры поражения четырех сухогрузов и балкера

Минобороны РФ опубликовало кадры ударов БПЛА по четырем сухогрузам и балкеру в Черном море и порту Черноморск.

Источник: Аргументы и факты

Министерство обороны России опубликовало кадры поражения пяти судов беспилотниками «Герань-4 сикер» в акватории Черного моря и порту Черноморск.

По данным ведомства, удары были нанесены по четырем сухогрузам и одному балкеру. В Минобороны заявили, что суда использовались для доставки грузов военного назначения в интересах Вооруженных сил Украины.

На опубликованной видеозаписи показаны подлет беспилотников к целям и моменты ударов. В министерстве заявили, что все обозначенные цели были поражены.

Названия судов, государства их регистрации и распределение целей между акваторией Черного моря и портом Черноморск в сообщении не приводятся. Также не раскрывается информация о возможных пострадавших и степени повреждения кораблей.

Ранее сообщалось, что 16 июля Минобороны показало кадры поражения дроном «Герань» сухогруза, который направлялся в Одесскую область с грузом для ВСУ.

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