Минобороны показало кадры поражения четырех сухогрузов и балкера

Министерство обороны России опубликовало кадры поражения пяти судов беспилотниками «Герань-4 сикер» в акватории Черного моря и порту Черноморск.
По данным ведомства, удары были нанесены по четырем сухогрузам и одному балкеру. В Минобороны заявили, что суда использовались для доставки грузов военного назначения в интересах Вооруженных сил Украины.
На опубликованной видеозаписи показаны подлет беспилотников к целям и моменты ударов. В министерстве заявили, что все обозначенные цели были поражены.
Названия судов, государства их регистрации и распределение целей между акваторией Черного моря и портом Черноморск в сообщении не приводятся. Также не раскрывается информация о возможных пострадавших и степени повреждения кораблей.
Ранее сообщалось, что 16 июля Минобороны показало кадры поражения дроном «Герань» сухогруза, который направлялся в Одесскую область с грузом для ВСУ.