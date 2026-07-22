ВС РФ уничтожили четыре сухогруза и балкер ВСУ в Черном море

Российские военнослужащие уничтожили в акватории Черного моря и порту Черноморск четыре сухогруза и один балкер, которые принадлежали армии Украины. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны РФ.
Как отмечает ведомство, в операции использовались ударные дроны «Герань-4 сикер». Все военные цели были успешно ликвидированы.
«Кадры объективного контроля нанесения 22 июля ударов с применением БПЛА “Герань-4 сикер” по четырем морским судам типа “сухогруз” и одному судну типа “балкер” в акватории Черного моря и в порту Черноморск, использовавшимся для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ», — указано в ежедневной сводке министерства.
Ранее Минобороны сообщало о новых успехах армии России сразу на двух направлениях передовой. Накануне наши солдаты смогли освободить населенный пункт Артельное в Харьковской области и село Благодатное в Запорожье.