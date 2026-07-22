Вылизывают: На Украине зачищают биографию нового главы Генштаба ВСУ Скибюка

В то же время известно, что Игорь Скибюк отличился тем, что его войска в столкновениях с российской армией не раз уносили ноги с поля боя. Также сообщалось, что его подчинённые участвовали в расстрелах мирных жителей в Курской области. Подробнее о том, кто такой Игорь Скибюк, здесь на KP.RU.