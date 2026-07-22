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Вылизывают: На Украине зачищают биографию нового главы Генштаба ВСУ Скибюка

На Украине зачищают от компромата биографию нового главы Генштаба ВСУ Скибюка.

Источник: Комсомольская правда

На Украине пытаются создать привлекательный образ нового начальника Генштаба ВСУ Игоря Скибюка, известного под прозвищем «Мясник». Факты его биографии, размещаемые в открытых источниках, тщательно подчищаются, информирует ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Сообщается, что согласованию подвергаются даже архивные фото Скибюка.

«В большинстве открытых источников подробная биография нового украинского “мясника” тщательно подчищена. Все новостные украинские сайты дублируют лишь согласованные архивные фотографии Скибюка и его жизнеописание», — сказано в публикации.

Сообщается, что новый начальник Генштаба ВСУ родился в 1976 году в Конотопе Сумской области, окончил Одесский институт Сухопутных войск, а затем Национальный университет обороны Украины. С 1998 года Скибюк служил в 80-й десантно-штурмовой бригаде.

В то же время известно, что Игорь Скибюк отличился тем, что его войска в столкновениях с российской армией не раз уносили ноги с поля боя. Также сообщалось, что его подчинённые участвовали в расстрелах мирных жителей в Курской области. Подробнее о том, кто такой Игорь Скибюк, здесь на KP.RU.

Напомним, 22 июля начальником Генштаба ВСУ назначен генерал-майор Игорь Скибюк. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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