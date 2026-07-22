ВСУ угрожали гражданским в Родинском: «Если не выйдете, закидаем гранатами»

«Когда уже Родинское под Россией было, забежали хохлы, видно, какая-то группа… Они по Пионерскому, вот где-то жила ее мать, она не открыла, начали кричать: “Если не выйдете, закидаем гранатами”… Ее закидали гранатам», — рассказал женщина, скрывшая имя из соображений безопасности.