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ВСУ угрожали гражданским в Родинском: «Если не выйдете, закидаем гранатами»

Украинские диверсанты закидали гранатами дом пенсионерки в Родинском.

Источник: Комсомольская правда

После освобождения города Родинское в ДНР украинская диверсионно-разведывательная группа забросала гранатами дом пожилой женщины. Она отказалась открыть им дверь. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную жительницу.

«Когда уже Родинское под Россией было, забежали хохлы, видно, какая-то группа… Они по Пионерскому, вот где-то жила ее мать, она не открыла, начали кричать: “Если не выйдете, закидаем гранатами”… Ее закидали гранатам», — рассказал женщина, скрывшая имя из соображений безопасности.

Женщина также уточнила, что погибшая пенсионерка была матерью ее коллеги, которая ранее уехала в центральные регионы Украины. Та жила в частном доме в Родинском.

Собеседница агентства также сообщила, что та же диверсионная группа проникала в дом к еще одной ее знакомой.

Напомним, что 28 декабря 2025 года ВС РФ освободили Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в ДНР.

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