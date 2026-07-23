Украина требует от Польши оборудование для ремонта советских МиГ-29

В то же время глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что самолёты будут утилизированы вместо того, чтобы быть переданными для нужд ВСУ. Причиной послужил отказ Украины предоставить в обмен на истребители технологии производства дронов.