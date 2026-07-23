Украина требует от Польши оборудование для ремонта советских МиГ-29

Переговоры о передаче Польшей Украине советских истребителей МиГ-29 зашли в тупик из-за дополнительных требований Киева. Об этом пишет украинское издание «Милитарный» со ссылкой на Минобороны страны.
Сообщается, что Украина требует от Польши не просто передачи самолётов, но также предоставления ремонтного оборудования и аппаратуры для обслуживания истребителей. При этом Польша считает подобные требования неприемлемыми.
Ранее сообщалось, что Киев потерял интерес к получению от Варшавы оставшихся на вооружении Военно-воздушных сил (ВВС) Польши истребителей МиГ-29. Как выяснилось, советские машины нуждаются в крайне дорогостоящем ремонте и глубокой модернизации.
В то же время глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что самолёты будут утилизированы вместо того, чтобы быть переданными для нужд ВСУ. Причиной послужил отказ Украины предоставить в обмен на истребители технологии производства дронов.
Позже стало известно, что Украина возобновила переговоры с Польшей по вопросу обмена дронов на МиГ-29.