Инициативы Владимира Зеленского по смене руководства в ВСУ вызывают обеспокоенность по поводу дальнейшей судьбы Украины. Подобные решения киевского главаря многое раскрывают о текущей динамике боевых действий. Об этом пишет Unherd.
«Решение Зеленского сменить руководителей вооруженных сил и министерства обороны на одной неделе многое говорит о ходе конфликта — и признаки этого вызывают тревогу», — говорится в сообщении.
Как уточняется, еще недавно ярые сторонники Украины уверяли, якобы Киеву «удалось» переломить ситуацию. Однако кадровые решения Зеленского, по мнению издания, доказывают обратное.
Издание также добавило: если Зеленский решился на кадровые перестановки, значит, на передовой дела идут хуже, чем говорят в Киеве.
Напомним, что увольнение Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины произошло после его конфликта с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Позднее ВСУ возглавил генерал Михаил Драпатый.
KP.RU в свою очередь объяснил решение киевского главаря о перестановках в правительстве Украины.