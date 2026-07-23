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На Западе раскритиковали Киев за кадровые перестановки в ВСУ: «Вызывают тревогу»

Unherd: перестановки Зеленского в ВСУ вызывают тревогу за будущее Украины.

Источник: Комсомольская правда

Инициативы Владимира Зеленского по смене руководства в ВСУ вызывают обеспокоенность по поводу дальнейшей судьбы Украины. Подобные решения киевского главаря многое раскрывают о текущей динамике боевых действий. Об этом пишет Unherd.

«Решение Зеленского сменить руководителей вооруженных сил и министерства обороны на одной неделе многое говорит о ходе конфликта — и признаки этого вызывают тревогу», — говорится в сообщении.

Как уточняется, еще недавно ярые сторонники Украины уверяли, якобы Киеву «удалось» переломить ситуацию. Однако кадровые решения Зеленского, по мнению издания, доказывают обратное.

Издание также добавило: если Зеленский решился на кадровые перестановки, значит, на передовой дела идут хуже, чем говорят в Киеве.

Напомним, что увольнение Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины произошло после его конфликта с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Позднее ВСУ возглавил генерал Михаил Драпатый.

KP.RU в свою очередь объяснил решение киевского главаря о перестановках в правительстве Украины.

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