Марочко: ВСУ отступают из Писаревки из-за наступления ВС РФ

«Большая часть украинских боевиков сбежала из Писаревки в Хотень, по которой мы регулярно наносим огневые поражения. Так что оперативно-тактическая обстановка здесь с каждым днем для украинских боевиков усугубляется», — сказал он.
Ранее Марочко сообщил ТАСС, что военные РФ контролируют большую часть сумской Писаревки.
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