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Марочко: ВСУ отступают из Писаревки из-за наступления ВС РФ

ЛУГАНСК, 23 июля. /ТАСС/. Большая часть подразделений Вооруженных сил Украины из-за наступления российской армии отступила из Писаревки Сумской области и сбежала в соседнюю Хотень, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: Reuters

«Большая часть украинских боевиков сбежала из Писаревки в Хотень, по которой мы регулярно наносим огневые поражения. Так что оперативно-тактическая обстановка здесь с каждым днем для украинских боевиков усугубляется», — сказал он.

Ранее Марочко сообщил ТАСС, что военные РФ контролируют большую часть сумской Писаревки.

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