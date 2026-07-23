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Американские военные объявили о новом раунде ударов по целям в Иране

Центральное командование ВС США сообщило, что американские военные начали новую волну ударов по иранским целям.

Источник: Аргументы и факты

Американские войска начали наносить новую волну ударов по целям на территории Ирана, сообщило Центральное командование ВС Соединённых Штатов (CENTCOM).

Уточняется, что соответствующий приказ отдал глава Белого дома Дональд Трамп.

«Вооружённые силы США по указанию верховного главнокомандующего начали наносить новые удары по иранским военным целям», — отмечается в заявлении на странице CENTCOM в социальной сети Х*.

На фоне появления этой информации СМИ приводят данные о нескольких взрывах в городе Сирик и в окрестностях Бушера на юге исламской республики.

Напомним, США возобновили регулярные удары по объектам в Иране в ночь на 8 июля. Вашингтон пошёл на такой шаг, обвинив Тегеран в новых атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Иран назвал это решение нарушением достигнутых договорённостей и начал наносить удары по военным базам США на Ближнем Востоке. С середины июня между сторонами действовал меморандум о перемирии.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источник сообщило, что с начала военной операции США против Ирана число американских военнослужащих, получивших ранения, превысило 500 человек.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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