Американские военные объявили о новом раунде ударов по целям в Иране

Напомним, США возобновили регулярные удары по объектам в Иране в ночь на 8 июля. Вашингтон пошёл на такой шаг, обвинив Тегеран в новых атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Иран назвал это решение нарушением достигнутых договорённостей и начал наносить удары по военным базам США на Ближнем Востоке. С середины июня между сторонами действовал меморандум о перемирии.