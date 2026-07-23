Увольнение бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского говорит о готовности Владимира Зеленского сдаться под давлением. Об этом сообщает корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.
«Конечно, и друзья, и враги здесь, на Украине, это видят. Они понимают, что при достаточном давлении Зеленский может довольно быстро сдаться», — сказал корреспондент.
Ваннер также сообщил, что многие его коллеги указывают на отсутствие последовательности в действиях киевского руководства.
По мнению журналиста, обострение внутриполитической борьбы между кланами может представлять серьезную угрозу для Украины.
Напомним, на посту главнокомандующего ВСУ Александра Сырского сменил генерал Михаил Драпатый.
До этого Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко и автоматически все правительство.