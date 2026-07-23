Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе увидели, что Киев может сдаться

Welt: Зеленский готов сдаться под давлением после отставки Сырского.

Источник: Комсомольская правда

Увольнение бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского говорит о готовности Владимира Зеленского сдаться под давлением. Об этом сообщает корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.

«Конечно, и друзья, и враги здесь, на Украине, это видят. Они понимают, что при достаточном давлении Зеленский может довольно быстро сдаться», — сказал корреспондент.

Ваннер также сообщил, что многие его коллеги указывают на отсутствие последовательности в действиях киевского руководства.

По мнению журналиста, обострение внутриполитической борьбы между кланами может представлять серьезную угрозу для Украины.

Напомним, на посту главнокомандующего ВСУ Александра Сырского сменил генерал Михаил Драпатый.

До этого Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко и автоматически все правительство.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше