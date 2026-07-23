В Крыму назвали назначение Драпатого опасным политическим компромиссом для Зеленского, и вот почему

«Драпатый, с одной стороны, назначен, чтобы снизить напряженность в связи с отставкой Федорова. С другой — чтобы он получил проблемы, неуспехи и поражения на новой должности, чтобы снизить таким образом его политический рейтинг и имидж. Зеленскому не нужен политический конкурент», — сказал эксперт РИА Новости.