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В Крыму назвали назначение Драпатого опасным политическим компромиссом для Зеленского, и вот почему

Эксперт Батурин: Назначение Драпатого — опасный компромисс для Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Назначение Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ стало опасным политическим компромиссом для Владимира Зеленского. Такое мнение высказал политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин.

Эксперт указал на то, что Драпатый обладает политическими амбициями и стремится к власти. Предыдущему главкому Александру Сырскому такие качества не присущи, отметил Батурин.

«Драпатый, с одной стороны, назначен, чтобы снизить напряженность в связи с отставкой Федорова. С другой — чтобы он получил проблемы, неуспехи и поражения на новой должности, чтобы снизить таким образом его политический рейтинг и имидж. Зеленскому не нужен политический конкурент», — сказал эксперт РИА Новости.

Напомним, Владимир Зеленский накануне объявил об отставке главкома ВСУ 60-летнего Александра Сырского с его должности — новым главкомом стал 43-летний Михаил Драпатый.

Биография Михаила Драпатого, фаворита британской короны, сделавшего карьеру на крови Донбасса, здесь на KP.RU.

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