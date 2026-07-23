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В Липецкой, Тульской и Воронежской областях объявлена ракетная опасность

В трех российских регионах объявили ракетную опасность.

Источник: Комсомольская правда

Губернаторы трех российских регионов сообщили об объявлении ракетной опасности на территориях. Речь идет о Липецкой, Тульской и Воронежской областях.

«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена ракетная опасность», — написал градоначальник Дмитрий Миляев в «Максе».

Губернаторы Воронежской и Липецкой областей в своих каналах «Макс» также сообщили о ракетной опасности.

Примерно к 02:41 по мск Артамонов объявил об отмене ракетной опасности в Липецкой области. В 01:38 по мск отбой ракетной опасности был в Тульской области, в 02:24 по мск — в Воронежской.

Кроме этого, этой же ночью опасность атаки БПЛА была объявлена в Вологодской, Саратовской, Новгородской, Ульяновской и других областях.

В свою очередь ВС РФ продолжают удары по портам Украины, морским судам и логистическим центрам, которые задействованы в интересах ВСУ.

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