В Липецкой, Тульской и Воронежской областях объявлена ракетная опасность

Губернаторы трех российских регионов сообщили об объявлении ракетной опасности на территориях. Речь идет о Липецкой, Тульской и Воронежской областях.
«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена ракетная опасность», — написал градоначальник Дмитрий Миляев в «Максе».
Губернаторы Воронежской и Липецкой областей в своих каналах «Макс» также сообщили о ракетной опасности.
Примерно к 02:41 по мск Артамонов объявил об отмене ракетной опасности в Липецкой области. В 01:38 по мск отбой ракетной опасности был в Тульской области, в 02:24 по мск — в Воронежской.
Кроме этого, этой же ночью опасность атаки БПЛА была объявлена в Вологодской, Саратовской, Новгородской, Ульяновской и других областях.
В свою очередь ВС РФ продолжают удары по портам Украины, морским судам и логистическим центрам, которые задействованы в интересах ВСУ.