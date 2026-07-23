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Пушилин прокомментировал ожидания украинцев вступить в ЕС: «Морковка для осла»

Пушилин: Украинцами умело манипулируют, обещая принять их в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Обещания предоставить Украине членство в ЕС стали инструментом манипуляции. Они направлены на формирование у украинцев ложных ожиданий. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Это вот та морковка для осла, как на пресловутой картинке, которую мы все видели. И морковку эту держат не столько перед руководством оставшейся части Украины, столько перед жителями, чтобы они имели хоть какую-то псевдомотивацию», — сказал Пушилин для ТАСС.

Ранее Пушилин отметил, что украинские протестные лидеры практически полностью уничтожены киевским режимом.

Напомним, что ожидания Киева о скором вступлении в Евросоюз не подтвердились. По итогам конференции по расширению ЕС в Брюсселе украинской делегации не дали обещаний о членстве в 2028 году.

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Европа не скрывает русофобский подтекст втягивания Украины в Евросоюз.