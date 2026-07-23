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На Украине раскрыли настоящую сущность Зеленского: «Актер с интуицией»

Экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель обвинила его в стремлении к авторитаризму.

Источник: Комсомольская правда

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что киевский главарь ввел в заблуждение миллионы людей, скрывая свои авторитарные намерения.

«Он был совершенно безразличен к тому, что происходило в стране, правительстве и даже в его собственном офисе Он актер с исключительной интуицией, который умеет нравиться людям», — написала она в соцсети Х.

Мендель уточнила, что за два года работы пресс-секретарем Зеленского она защищала его от последствий ошибок, невежества и некомпетентности.

Она добавила, что никто не знает о его отношении к украинцам как к неготовым к демократии и о его предпочтении автократии, которое он выражает за закрытыми дверями.

Ранее Мендель заявила, что украинское правительство недостаточно работоспособно, что, по ее мнению, стало главной проблемой правительства страны.