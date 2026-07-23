Губернатор Развожаев заявил о ликвидации четырех БПЛА в Севастополе

Над Севастополем сбиты четыре вражеских БПЛА. Цели уничтожены силами ПВО и мобильными огневыми группами. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито четыре БПЛА в Балаклавском районе», — написал градоначальник в «Максе».
На момент 04:10 по мск в городе отменили воздушную тревогу.
Как писал KP.RU, этой же ночью в Липецкой, Тульской и Воронежской областях была объявлена ракетная опасность. В это же время опасность атаки БПЛА была объявлена в Вологодской, Саратовской, Новгородской, Ульяновской и других областях.
Накануне в Севастополе были сбиты два беспилотника. Днем ранее средствами противовоздушной обороны был ликвидирован 161 украинский беспилотник в небе над российскими регионами.