ВС РФ нанесли около 20 групповых ударов по портам в Одесской области с 10 июля

Российские войска с 10 июля нанесли около 20 групповых ударов по портам Одесса, Черноморск, Измаил и Южный. Атаки проводились высокоточным оружием и БПЛА по инфраструктуре, которую ВСУ используют для приема и хранения военных грузов и горючего. Об этом сообщили в Минобороны.
Так, в ночь на 11 июля ВС РФ нанесли удары по портовой инфраструктуре Черноморска, Южного и Измаила. Целями стали склады с военными грузами, резервуары с топливом, наливные эстакады, насосные станции, техника и пункты управления.
12 июля были произведены удары по Одессе и Черноморску. Ночью 13 июля в Черноморске были поражены склады, топливо, управление и док для подводных аппаратов. Кроме этого, ВС РФ продолжали атаковывать портовые объекты на Украине с 13 по 22 июля. В российском МИД пояснили, что действия ВС РФ по поражению портовой инфраструктуры закономерны, так как через эти морские ворота на Украину поступают вооружения из-за рубежа.