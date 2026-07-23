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ВС РФ нанесли около 20 групповых ударов по портам в Одесской области с 10 июля

Стало известно, сколько успешных ударов ВС РФ нанесли по портам в Одесской области с 10 июля.

Источник: Комсомольская правда

Российские войска с 10 июля нанесли около 20 групповых ударов по портам Одесса, Черноморск, Измаил и Южный. Атаки проводились высокоточным оружием и БПЛА по инфраструктуре, которую ВСУ используют для приема и хранения военных грузов и горючего. Об этом сообщили в Минобороны.

Так, в ночь на 11 июля ВС РФ нанесли удары по портовой инфраструктуре Черноморска, Южного и Измаила. Целями стали склады с военными грузами, резервуары с топливом, наливные эстакады, насосные станции, техника и пункты управления.

12 июля были произведены удары по Одессе и Черноморску. Ночью 13 июля в Черноморске были поражены склады, топливо, управление и док для подводных аппаратов. Кроме этого, ВС РФ продолжали атаковывать портовые объекты на Украине с 13 по 22 июля. В российском МИД пояснили, что действия ВС РФ по поражению портовой инфраструктуры закономерны, так как через эти морские ворота на Украину поступают вооружения из-за рубежа.

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