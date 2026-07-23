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БПЛА ВСУ атаковали объект ТЭК в Ульяновской области

Губернатор Ульяновской области сообщил о последствиях атаки украинских БПЛА на регион.

Источник: Комсомольская правда

В Новоспасском районе Ульяновской области беспилотники ВСУ нанесли удар по объекту ТЭК. На месте работают спецслужбы. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских.

«Напоминаю, что в целях безопасности категорически запрещено распространять в сети Интернет видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО. Приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни», — написал он в «Максе». Этой же ночью над Севастополем были ликвидированы четыре вражеских БПЛА.

Днем ранее над Ленинградской областью были сбиты шесть БПЛА. Напомним, что силы ПВО продолжают успешно отражать воздушные атаки врага. Накануне над регионами России уничтожили 123 беспилотника ВСУ, среди них — дроны над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Тульской областями и другими территориями.

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