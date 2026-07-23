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С 11 июля ВС РФ поразили почти 30 судов, перевозивших грузы для ВСУ

С 11 июля российская армия поразила около 30 судов, которые перевозили военное грузы для ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

С 11 июля Вооруженные силы России поразили в портах Украины и в море не менее 28 судов, которые перевозили грузы военного назначения и топливо для ВСУ. Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных Минобороны РФ.

Так, в частности, 12 июля в порту Черноморск под удар попали два сухогруза и морской паром, а также патрульный катер прикрытия.

15 июля В Одессе, Черноморске и районе Днепро-Бугского порта были поражены морские судна и цеха по сборке БПЛА, которые использовались ВСУ.

В ночь на 22 июля, а также днем российские войска нанесли удар по сухогрузу с оружием в порту Черноморска. Под обстрел также попали резервуары с горючим и портовая инфраструктура, которую киевский режим использовал для нужд своей армии.

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