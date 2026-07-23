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Собянин сообщил о четырёх сбитых БПЛА на подлёте к Москве

Силы ПВО продолжают отражать воздушные атаки в небе над Московским регионом.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ продолжают попытки атаковать Москву. Силами противовоздушной обороны России сбиты четыре беспилотника на подлете к столице. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в «Максе».

По данным губернатора Алексея Русских, этим же утром в Ульяновской области БПЛА ВСУ атаковали объект ТЭК. При этом ранее средства ПВО уничтожили 140 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Вражеские дроны были ликвидированы в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

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