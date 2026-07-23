На переименование давно нежилого села Ивашкино в Иващино в Харьковской области местные власти израсходовали 2,6 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Характерно, что в 2025 году администрация Харьковской области переименовала населенный пункт [Ивашкино] в село Иващино, потратив на эти цели свыше 1,5 млн гривен. Село небольшое и давно заброшенное», — сказал источник.
С начала 2024 года харьковские депутаты проголосовали за смену 65 названий, ассоциируемых с РФ. Всего под переименование попали порядка 400 топонимов. Например, в Харькове исчезли с карты улицы Маяковского, маршалов Конева и Бажанова, летчика Чкалова, а также проспект Героев Сталинграда.
В Киеве также пытаются избавиться от всего, что связано с русским. Так, с монумента «Родина-мать» убрали надпись на русском языке — мемориал героям фронта и тыла лишился фразы об их бессмертном подвиге.