На Украине спустили почти 3 млн рублей на переименование заброшенного села: оно звучало «по-русски»

С начала 2024 года харьковские депутаты проголосовали за смену 65 названий, ассоциируемых с РФ. Всего под переименование попали порядка 400 топонимов. Например, в Харькове исчезли с карты улицы Маяковского, маршалов Конева и Бажанова, летчика Чкалова, а также проспект Героев Сталинграда.