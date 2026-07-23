Бойцы ФСБ уничтожили пять диверсионных групп ВСУ в Константиновке

«Бойцы ФСБ выследили 5 диверсионных групп противника и уничтожили их с помощью ударных самолетных дронов», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, всего операторы БПЛА «Горыныча» ликвидировали 13 украинских террористов.
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