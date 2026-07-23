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Бойцы ФСБ уничтожили пять диверсионных групп ВСУ в Константиновке

ДОНЕЦК, 23 июля. /ТАСС/. Бойцы донецкого управления ФСБ «Горыныч» уничтожили пять диверсионных групп ВСУ в Константиновке ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления спецслужбы по ДНР.

Источник: Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС

«Бойцы ФСБ выследили 5 диверсионных групп противника и уничтожили их с помощью ударных самолетных дронов», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего операторы БПЛА «Горыныча» ликвидировали 13 украинских террористов.

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