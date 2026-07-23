В Крыму в ходе атаки ВСУ погиб человек и четверо ранены

«В результате ночной атаки врага на Республику Крым погиб мирный житель, еще четверо получили ранения, из них двое — дети», — написал он в соцсетях.
Аксенов выразил соболезнования родным погибшего и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
Правительство республики окажет семьям необходимую помощь, заверил он.
Прокуратура Крыма проконтролирует соблюдение прав граждан после атаки на республику.
«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего», — сообщили в надзорном ведомстве.
В ночь на 22 июля украинский беспилотник ударил по многоэтажном жилому дому в Ялте. В результате вражеской атаки ранения получили 17 мирных жителей. Кроме того, сообщалось, что часть сел и городов на Южном берегу полуострова остались без света и без воды после ночной атаки дронов.