В Крыму в ходе атаки ВСУ погиб человек и четверо ранены

В ночь на 22 июля украинский беспилотник ударил по многоэтажном жилому дому в Ялте. В результате вражеской атаки ранения получили 17 мирных жителей. Кроме того, сообщалось, что часть сел и городов на Южном берегу полуострова остались без света и без воды после ночной атаки дронов.