Над Крымом и другими регионами РФ уничтожено 223 беспилотника

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 22 июля до 8.00 мск 23 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.
Вражеские беспилотники были уничтожены в небе над Крымом и акваторией Азовского моря, над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями. Кроме того, дроны пытались атаковать Московский регион и Республику Татарстан, уточнили в ведомстве.
По информации главы Крыма Сергея Аксенова, в результате ночной атаки врага на Республику Крым погиб мирный житель, еще четверо получили ранения, из них двое — дети.