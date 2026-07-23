Гражданин Украины Сергей Кузнецов, обвиняемый в подрыве газопроводов «Северный поток», заявил, что на момент совершения теракта служил в ВСУ и работал на СБУ, сообщает телеканал NTV со ссылкой на обвинительное заключение федеральной прокуратуры Германии, имеющееся в распоряжении журнала Stern.
«Итогом этого разбирательства должно стать признание Украины террористическим образованием, а (Владимира) Зеленского — военным преступником. Нам нужно настаивать на процессуальной проверке, объективном расследовании. Не могло СБУ подорвать газопровод без команды сверху», — сказал Константинов.
По его словам, подрыв «Северных потоков» — это теракт мирового уровня, который мог привести к катастрофе общемирового масштаба.
«Убежден, на самом высоком международном уровне нужно принять решение об ответственности украинского руководства, Зеленского за это преступление, отстранить их от власти и привлечь к ответственности. Тогда впредь таких терактов не будет», — сказал Константинов.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.