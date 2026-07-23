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Средства ПВО за ночь сбили 223 беспилотника ВСУ над регионами России

Дрон ВСУ сбили также над акваторией Азовского моря.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 223 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом в четверг, 23 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, дроны были сбиты в период с 20:00 мск 22 июля до 08:00 мск 23 июля над Волгоградской, Воронежской, Белгородской, Брянской, Самарской, Саратовской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Оренбургской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями, Московским регионом, Крымом и Татарстаном, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее российские бойцы расчета БПЛА «Лис» поразили украинский дрон А-22 «Летучая лисица» с авиабомбой ФАБ-100 на борту. С первого раза перехватить цель не удалось, но после второго удара дрон был уничтожен, потеряв сигнал с экранов радиолокационного контроля.

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