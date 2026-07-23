Когда город Родинское было под контролем Киева, украинские власти платили местным жителям по 10 тысяч гривен за информацию о семьях, которые скрывали детей от насильственной эвакуации. Об этом в интервью РИА Новости рассказал житель Родинского Сергей Кушнир.
По его словам, с началом насильственной эвакуации полиция сначала проверяла дома, в которых были зарегистрированы семьи с несовершеннолетними детьми. А потом начали платить горожанам за данные о семьях, которые жили не по месту регистрации и прятали детей.
«Последний раз, как говорили, пять тысяч (гривен, чуть больше 8 тысяч рублей — Прим. Ред.) было, потом десятку уже платили», — сказал беженец.
Ранее жительница Константиновки Елена Седашова рассказала, что до освобождения города российскими войсками многие семьи прятали детей от принудительной эвакуации, которую проводили украинские силовики.
До этого жители Покровска прятали детей от принудительной эвакуации Киева.