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Над Самарской областью 23 июля сбили вражеские БПЛА

Об этом сообщило Минобороны РФ.

В небе над Самарской областью сегодня были сбиты вражеские беспилотники.

Напомним, воздушная тревога была объявлена в 3:19. Режим беспилотной опасности действовал до 9:10.

«В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 мск 22 июля до 8.00 мск 23 июля, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваторией Азовского моря», — говорится в пресс-релизе.

Точное число БПЛА, сбитых над Самарской областью, не сообщается.

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