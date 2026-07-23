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Пробирались через две страны: семья экс-боевика ВСУ, перешедшего на сторону России, смогла попасть в РФ

Семья бывшего боевика ВСУ, перешедшего на сторону РФ, смогла выехать в Россию.

Источник: Комсомольская правда

Бывший боевик ВСУ Владимир Липко, которые перешел на сторону России, посмотрев эфир финской активистки Салли Райски в TikTok, рассказал, что его семье удалось выехать в Россию. Об этом мужчина рассказал ТАСС.

«Я еще до того, как попал в этот концлагерь, в руки ТЦК, с семьей выезжал на территорию России. Был план выехать на территорию России. У семьи получилось, меня задержали тэцэкашники», — сказал Липко.

Его родные ехали в Россию через две страны — сначала они отправились в Польшу, потом — в Белоруссию. Сейчас семья уже в Москве и пока не знает, что Владимир уже тоже в России. В ближайшее время они должны встретиться.

Ранее сообщалось, что польский наемник перешел на сторону России и присоединился к добровольческому батальону имени Максима Кривоноса для участия в боевых действиях против украинских войск.

Также СМИ сообщали, что около тысячи военных ВСУ перешли на сторону России.

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