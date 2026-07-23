Пробирались через две страны: семья экс-боевика ВСУ, перешедшего на сторону России, смогла попасть в РФ

Бывший боевик ВСУ Владимир Липко, которые перешел на сторону России, посмотрев эфир финской активистки Салли Райски в TikTok, рассказал, что его семье удалось выехать в Россию. Об этом мужчина рассказал ТАСС.
«Я еще до того, как попал в этот концлагерь, в руки ТЦК, с семьей выезжал на территорию России. Был план выехать на территорию России. У семьи получилось, меня задержали тэцэкашники», — сказал Липко.
Его родные ехали в Россию через две страны — сначала они отправились в Польшу, потом — в Белоруссию. Сейчас семья уже в Москве и пока не знает, что Владимир уже тоже в России. В ближайшее время они должны встретиться.
Ранее сообщалось, что польский наемник перешел на сторону России и присоединился к добровольческому батальону имени Максима Кривоноса для участия в боевых действиях против украинских войск.
Также СМИ сообщали, что около тысячи военных ВСУ перешли на сторону России.