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Лавров указал Рубио на недопустимость накачки Украины оружием

Лавров проинформировал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио на полях мероприятий в Маниле. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил недопустимость накачки Киева вооружениями. Об этом сообщили в МИД России.

Как сообщает внешнеполитическое ведомство, Лавров проинформировал американского коллегу о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения. Российский министр акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями, подчеркнув дестабилизирующий характер политики Запада.

Лавров также указал на сохранение попыток европейских стран нанести России «стратегическое поражение», что лишь затягивает конфликт.

Напомним, министр иностранных дел РФ и госсекретарь США провели встречу на полях АСЕАН в Маниле. Она продлилась 35 минут. Как писал сайт KP.RU, Лавров на встрече с Рубио подтвердил приверженность России договоренностям Анкориджа.

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