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Над Татарстаном сбили беспилотник

Над территорией Татарстана в период с 20:00 до 08:00 уничтожили беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

О количестве беспилотников не сообщалось.

Всего над Россией дежурными силами ПВО перехватили 223 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Ранее на территории Казани, Зеленодольска, Бугульмы, Альметьевска, Лениногорска, Заинска, Набережных Челнов, Елабуги и Нижнекамска действовала угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

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