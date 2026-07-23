Над Татарстаном сбили беспилотник

О количестве беспилотников не сообщалось.
Всего над Россией дежурными силами ПВО перехватили 223 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Ранее на территории Казани, Зеленодольска, Бугульмы, Альметьевска, Лениногорска, Заинска, Набережных Челнов, Елабуги и Нижнекамска действовала угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.
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