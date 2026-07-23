СБУ попыталась внедрить в ДНР агента под видом беженца

Служба безопасности Украины (СБУ) попыталась внедрить в Донецкую народную республику (ДНР) завербованного под видом беженца дезертира из Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислава Акимова.
Бывший военнослужащий, уроженец Красноармейска, бежал со службы из-за угрозы отправки в штурмовые подразделения. После дезертирства он скрывался дома, где на него вышли украинские спецслужбы.
По словам Акимова, сотрудники СБУ заставили его пойти на сотрудничество через угрозы близким. «Если хотел увидеть свою семью, чтобы все было хорошо, я должен был сотрудничать с ними», — рассказал он в беседе с ТАСС.
Добравшись до региона под видом мирного жителя, агент должен был легализоваться, получить российское паспорт и собирать разведданные. В его задачи входило «фотографировать военные объекты, администрацию, место дислокации, где стоят военнослужащие».
Однако довести план до конца не получилось. На одном из пунктов временного размещения мужчину оперативно вычислили сотрудники Федеральной службы безопасности.
Напомним, дезертирство стало серьезной проблемой украинской армии. Ранее взятый в плен военный ВСУ Франц Юрашик рассказал о наказании для покинувших часть дезертиров.