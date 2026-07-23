Участники СВО на Урале смогут бесплатно приватизировать арендованную землю

Так, участники СВО, получившие звание Героя России или ордена РФ, получили право приватизировать бесплатно земельный участок по истечении пяти лет со дня предоставления этому лицу в первоочередном порядке земельного участка в аренду без проведения торгов в соответствии с ФЗ «О ветеранах» либо ранее указанного срока в случае, если на таком земельном участке расположено здание, сооружение, находящееся в собственности этого лица. Закон вступил в силу.