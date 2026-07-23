ВС России нанесли удары по портам и цехам сборки дронов в Одессе

Вооруженные силы России в ночь на четверг, 23 июля, продолжили наносить массированные групповые удары по военным объектам на территории Украины. В государственном предприи «Морской торговый порт Одесса» были успешно поражены ключевые объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для хранения и разгрузки прибывающих грузов военного назначения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, в черте города ударными беспилотниками уничтожен специализированный цех, занимавшийся производством комплектующих для беспилотных летательных аппаратов, а также склад готовых БПЛА, предназначавшихся для поставок подразделениям Вооруженных сил Украины.
Как писал сайт KP.RU, российские войска также уничтожили четыре сухогруза и балкер ВСУ в Черном море. В их ликвидации использовались дроны «Герань-4 Сикер».