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В Башкирии отразили атаку БПЛА на промышленный объект

В Башкирии отразили террористическую атаку украинских беспилотников на промышленный объект в Туймазинском районе республики. Об этом сообщили в госкомитете РБ по ЧС.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Пострадавших при атаке нет. Из-за падения обломков произошел пожар, который сейчас тушат огнеборцы. На месте работают все оперативные службы.

Напомним, сегодня в 8:35 в Башкирии был введен режим беспилотной опасности. Аэропорт Уфы также временно приостанавливал работу. В связи с этим наблюдались массовые задержки рейсов на вылет и прилет. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Режим беспилотной опасности в республике снят.

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