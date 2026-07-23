В Башкирии отразили атаку БПЛА на промышленный объект

Пострадавших при атаке нет. Из-за падения обломков произошел пожар, который сейчас тушат огнеборцы. На месте работают все оперативные службы.
Напомним, сегодня в 8:35 в Башкирии был введен режим беспилотной опасности. Аэропорт Уфы также временно приостанавливал работу. В связи с этим наблюдались массовые задержки рейсов на вылет и прилет. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Режим беспилотной опасности в республике снят.
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