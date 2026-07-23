ВС РФ нанесли удары по судам снабжения ВСУ. Видео

Атака судов перевозившие грузы военного назначения была проведена с использованием новейших ударных беспилотников «Герань-4 Сикер» (Seeker).Технологической особенностью этих дровн является наличие модуля машинного зрения. Встроенный одноплатный компьютер позволяет беспилотнику в автономном режиме распознавать, захватывать и сопровождать подвижные цели, что делает его крайне устойчивым к воздействию средств радиоэлектронной борьбы противника.