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ВС РФ нанесли удары по судам снабжения ВСУ. Видео

ВС РФ продолжают планомерную работу по уничтожению военной логистики противника. В акватории Черного моря и в порту были поражены суда, перевозившие грузы военного назначения. Для атаки применялись дроны «Герань-4 Сикер».

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Российские военные нанесли серию точечных ударов по судам, задействованным в интересах снабжения украинской армии. Кадры поражения целей в акватории Черного моря и в порту «Черноморск», опубликовал военный корреспондент Андрей Руденко.

Атака судов перевозившие грузы военного назначения была проведена с использованием новейших ударных беспилотников «Герань-4 Сикер» (Seeker).Технологической особенностью этих дровн является наличие модуля машинного зрения. Встроенный одноплатный компьютер позволяет беспилотнику в автономном режиме распознавать, захватывать и сопровождать подвижные цели, что делает его крайне устойчивым к воздействию средств радиоэлектронной борьбы противника.

ВС РФ продолжают планомерную работу по уничтожению военной логистики и средств поражения вооруженных сил Украины.

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