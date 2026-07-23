Атака БПЛА ВСУ на Крым 23 июля: новые жертвы, что происходит

В ночь с 22 на 23 июля полуостров пережил еще одну массированную атаку украинских беспилотников. Погибли два мирных жителя, пятеро пострадали. Среди них двое несовершеннолетних. Между тем днем ранее в результате попадания дрона в многоэтажный дом в Ялте пострадало 17 человек. Состояние троих из них медики оценивают как тяжелое. В многоквартирнике выгорели семь квартир, было эвакуировано 350 жильцов. Что происходит в Крыму сегодня, 23 июля, после очередного удара БПЛА ВСУ — в нашем материале.