Атака БПЛА ВСУ на Крым 23 июля: новые жертвы, что происходит

В ночь с 22 на 23 июля полуостров пережил еще одну массированную атаку украинских беспилотников. Погибли два мирных жителя, пятеро пострадали. Среди них двое несовершеннолетних. Между тем днем ранее в результате попадания дрона в многоэтажный дом в Ялте пострадало 17 человек. Состояние троих из них медики оценивают как тяжелое. В многоквартирнике выгорели семь квартир, было эвакуировано 350 жильцов. Что происходит в Крыму сегодня, 23 июля, после очередного удара БПЛА ВСУ — в нашем материале.
Ночная атака БПЛА на Крым: работа ПВО в Севастополе и жертвы среди мирных жителей
Военные РФ, средства ПВО и мобильные огневые группы всю ночь с 22 на 23 июля отражали атаку БПЛА. Как сообщил в три часа утра губернатор Севастополя Михаил Развожаев, четыре дрона сбили в Балаклавском районе. Он попросил население сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. В общей сложности за сутки только в Севастополе российские военные уничтожили 30 украинских БПЛА.
В результате очередной атаки ВСУ на полуостров погиб мирный житель. Об этом в социальных сетях рано утром рассказал глава республики Сергей Аксенов. Четыре человека получили ранения. Двое из них — дети.
Днем из уточненной информации оперативных служб стало известно, что погиб еще один человек, один житель полуострова получил ранения.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Правительство республики окажет семьям всю необходимую помощь и поддержку», — написал глава Крыма.
Соблюдение прав граждан после атаки контролирует республиканская прокуратура. В надзорном ведомстве продолжает работу горячая линия для оказания правовой помощи: +7 (978)-986−50−76.
Преступления ВФУ, повлекшие гибель и ранения мирных жителей, будут расследовать следователи СК России.
«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений», — подчеркнули в пресс-службе центрального ведомства.
Утром пресс-служба Министерства обороны России опубликовала сводку, согласно которой с 20 часов 22 июля по 8 часов 23 июля над Крымом, акваторией Азовского моря и регионами России было уничтожено 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Теракт в Крыму: дело по статье 205 УК РФ и помощь пострадавшим в Ялте
Между тем в стационаре Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России находятся семь пациентов, получивших ранения и отравления продуктами горения в результате попадания беспилотника в многоквартирный дом в Ялте 22 июля. Трое из них в тяжелом состоянии.
«Все пациенты обеспечены необходимыми лекарственными препаратами и расходными материалами. Лечение пациентов выполняет мультидисциплинарная бригада высококвалифицированных специалистов в соответствии со стандартами», — отметили в пресс-службе ФГБУ ЯММЦ ФМБА России.
Как в своем канале написал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, в общей сложности было ранено 17 жителей атакованного БПЛА многоэтажного дома.
О состоянии поврежденного дома рассказала помощник главы республики Ольга Курлаева. В результате возникшего пожара полностью выгорели семь квартир. С пламенем боролись на протяжении четырех часов, частично обрушился фасад многоэтажки.
Курлаева подчеркнула, что всем обратившимся оказывается медицинская и психологическая помощь. Поддержку и помощь пострадавшим контролирует лично глава республики.
По факту террористической атаки, в результате которой пострадали 17 человек, следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ).
По данным следствия, 22 июля представители ВФУ с помощью дронов атаковали юго-восточное побережье полуострова Крым. В результате были повреждены жилые дома и объекты электроснабжения в Ялте, Алупке и Алуште. Кроме того, от обломков беспилотников загорелся лес.
На местах работают сотрудники ведомства, собирая и фиксируя доказательства и устанавливая все обстоятельства произошедшего.
«Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередное преступление против мирных граждан», — подчеркнули в СКР.