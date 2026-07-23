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Reuters: доминирование дронов ВС РФ заставило ВСУ сменить тактику

Reuters отмечает, что из-за высокой плотности наблюдения с воздуха украинские военные изменили тактику ведения боя. Подразделения численностью два-три человека прячутся в небольших укрытиях, избегая прямых столкновений.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Широкое применение беспилотных летательных аппаратов российскими силами вынудило украинские подразделения отказаться от использования крупных тактических групп и сосредоточения техники на линии боевого соприкосновения. Об этом говорится в аналитическом материале агентства Reuters, посвященном трансформации характера боевых действий на Украине.

Согласно данным агентства, в условиях высокой плотности наблюдения с воздуха украинские военные перешли к тактике использования малых рассредоточенных групп. Подразделения численностью два-три человека занимают небольшие подземные укрытия, разбросанные по всей линии фронта. Пехота, как отмечает Reuters со ссылкой на украинских военных, все чаще выполняет функции визуальных наблюдателей, стремясь избежать прямого боестолкновения, которое неизбежно ведет к демаскировке позиций и последующему удару БПЛА.

Основная тяжесть ведения боя легла на операторов FPV-дронов, которые осуществляют управление аппаратами как с передовых позиций, так и с удаленных пунктов. При этом, как отмечается, все активнее внедряются системы управления по оптоволоконному кабелю.

Аналитики агентства также указывают на критическую нехватку личного состава в украинских формированиях, что делает позиции на передовой крайне разреженными. Это усложняет проведение ротации подразделений, превращая ее в операцию с высоким уровнем риска. По словам опрошенных агентством военнослужащих ВСУ, сроки пребывания на позициях без смены значительно увеличились: некоторые бойцы проводят в окопах до 300 дней без ротации.

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