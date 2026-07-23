Reuters: доминирование дронов ВС РФ заставило ВСУ сменить тактику

Аналитики агентства также указывают на критическую нехватку личного состава в украинских формированиях, что делает позиции на передовой крайне разреженными. Это усложняет проведение ротации подразделений, превращая ее в операцию с высоким уровнем риска. По словам опрошенных агентством военнослужащих ВСУ, сроки пребывания на позициях без смены значительно увеличились: некоторые бойцы проводят в окопах до 300 дней без ротации.