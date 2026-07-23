ВС РФ поразили цеха производства дронов и объекты инфраструктуры ВСУ

Российские войска нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также поразили цеха производства беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.
Кроме того, ВС РФ поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.