ВС РФ поразили цеха производства дронов и объекты инфраструктуры ВСУ

Минобороны РФ опубликовало сводку о нанесении ударов по украинской инфраструктуре. ВС РФ поразили цеха производства и места хранения беспилотников большой дальности, объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры. Также под удар попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.