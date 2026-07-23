Российские системы ПВО за сутки сбили 480 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 480 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также перехватили семь управляемых авиабомб и восемь снарядов американской РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 480 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, силами Черноморского флота в акватории Черного моря был уничтожен украинский безэкипажный катер.