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Части «Севера» улучшили тактическое положение в зоне СВО

Минобороны РФ отчиталось об улучшении тактического положения группировки «Север» в Сумской и Харьковской областях. Удары наносились по мотопехотным бригадам и штурмовому полку ВСУ. Противник потерял свыше 275 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 17 автомобилей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российская группировка войск «Север» улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским военным в различных районах Сумской и Харьковской областей. За минувшие сутки противник потерял свыше 275 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что удары по формированиям ВСУ были нанесены в районах населенных пунктов Рыжевка, Уланово и Могрица Сумской области, а также Сосновка, Большие Проходы, Дементиевка и Рубежное Харьковской области.

«ВСУ потеряли свыше 275 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей и артиллерийское орудие», — добавили в Минобороны РФ.

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