Российская группировка войск «Север» улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским военным в различных районах Сумской и Харьковской областей. За минувшие сутки противник потерял свыше 275 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что удары по формированиям ВСУ были нанесены в районах населенных пунктов Рыжевка, Уланово и Могрица Сумской области, а также Сосновка, Большие Проходы, Дементиевка и Рубежное Харьковской области.
«ВСУ потеряли свыше 275 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей и артиллерийское орудие», — добавили в Минобороны РФ.