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«Южная» группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО

Минобороны РФ сообщило об успехах «Южной» группировки в ДНР. Подразделения улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в районах Славянска, Краматорска и других населенных пунктов. Потери противника за сутки превысили 195 человек.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российская «Южная» группировка войск улучшила свое тактическое положение и нанесла поражение украинским военным в различных районах ДНР. За минувшие сутки противник потерял более 195 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что удары по формированиям ВСУ были нанесены в районах населенных пунктов Славянск, Беленькое, Николайполье, Кондратовка, Ореховатка, Краматорск и Николаевка Донецкой Народной Республики.

«За сутки противник потерял более 195 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей и два артиллерийских орудия», — добавили в Минобороны РФ.