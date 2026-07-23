«Южная» группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО

Российская «Южная» группировка войск улучшила свое тактическое положение и нанесла поражение украинским военным в различных районах ДНР. За минувшие сутки противник потерял более 195 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что удары по формированиям ВСУ были нанесены в районах населенных пунктов Славянск, Беленькое, Николайполье, Кондратовка, Ореховатка, Краматорск и Николаевка Донецкой Народной Республики.
«За сутки противник потерял более 195 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей и два артиллерийских орудия», — добавили в Минобороны РФ.