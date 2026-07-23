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Бойцы «Запада» заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Группировка «Запад» продолжает наступление в Харьковской области, улучшая тактическое положение. В результате ударов уничтожено 12 автомобилей и два орудия полевой артиллерии ВСУ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Военнослужащие российской группировки войск «Запад» улучшили свои позиции на линии соприкосновения, нанеся значительный урон подразделениям украинской армии в Харьковской области. За минувшие сутки противник потерял до 215 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что удары по формированиям ВСУ были нанесены в районах населенных пунктов Грушевка, Благодатовка, Студенок и Ольговка Харьковской области.

«Потери противника составили до 215 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50», — добавили в Минобороны РФ.

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