Российская группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника и нанесла поражение украинским военным в различных районах Днепропетровской и Запорожской областей. За минувшие сутки противник потерял до 345 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что удары по формированиям ВСУ были нанесены в районах населенных пунктов Волчанское и Гавриловка Днепропетровской области, а также Зарница, Любицкое, Никольское и Общее Запорожской области.
«Противник потерял до 345 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей и артиллерийское орудие», — добавили в Минобороны РФ.