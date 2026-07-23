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Части «Востока» продвинулись вглубь обороны противника в зоне СВО

Минобороны РФ опубликовало сводку о действиях группировки «Восток» в Днепропетровской и Запорожской областях. Ведомство сообщило о поражении двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ. Потери противника за минувшие сутки составили до 345 человек, а также шесть боевых бронированных машин и артиллерийское орудие.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российская группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника и нанесла поражение украинским военным в различных районах Днепропетровской и Запорожской областей. За минувшие сутки противник потерял до 345 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что удары по формированиям ВСУ были нанесены в районах населенных пунктов Волчанское и Гавриловка Днепропетровской области, а также Зарница, Любицкое, Никольское и Общее Запорожской области.

«Противник потерял до 345 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей и артиллерийское орудие», — добавили в Минобороны РФ.

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