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При атаке БПЛА на турецкий сухогруз у берегов Новороссийска погиб один человек

В Черном море беспилотник атаковал турецкий сухогруз MV Reyhan Sar, следовавший из порта Тамань в Трабзон с грузом. В результате погиб один член экипажа, еще трое получили ранения. Об этом пишет турецкая газета Sabah.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Согласно информации издания, происшествие случилось у берегов Новороссийска. Погибшим оказался 54-летний член экипажа, работавший в машинном отделении. Раненые были доставлены вертолетом береговой охраны в Самсун и госпитализированы.

Отмечается, что судно получило повреждения, но сохранило возможность продолжать движение после атаки БПЛА. Оно пришвартовалось в порту Трабзона утром, где его встретил агент, представитель компании Poyraz Denizcilik. Тело погибшего будет направлено на судмедэкспертизу после извлечения из-под груды железа на борту. После выгрузки угля судно покинет порт.

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