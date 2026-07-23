При атаке БПЛА на турецкий сухогруз у берегов Новороссийска погиб один человек

Согласно информации издания, происшествие случилось у берегов Новороссийска. Погибшим оказался 54-летний член экипажа, работавший в машинном отделении. Раненые были доставлены вертолетом береговой охраны в Самсун и госпитализированы.
Отмечается, что судно получило повреждения, но сохранило возможность продолжать движение после атаки БПЛА. Оно пришвартовалось в порту Трабзона утром, где его встретил агент, представитель компании Poyraz Denizcilik. Тело погибшего будет направлено на судмедэкспертизу после извлечения из-под груды железа на борту. После выгрузки угля судно покинет порт.