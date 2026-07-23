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Части «Днепра» нанесли поражение бригадам ВСУ в зоне СВО

Минобороны РФ отчиталось о действиях группировки «Днепр» в Запорожской области. Ведомство сообщило о поражении формирований ВСУ в районах Запасного, Орехова и Юльевки. Потери противника составили более 40 военнослужащих, также уничтожены автомобили и артиллерийское орудие.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российская группировка войск «Днепр» нанесла поражение украинским военным в различных районах Запорожской области. За минувшие сутки противник потерял более 40 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что удары по формированиям ВСУ были нанесены в районах населенных пунктов Запасное, Орехов и Юльевка Запорожской области.

«Уничтожено более 40 военнослужащих, 17 автомобилей и орудие полевой артиллерии», — добавили в Минобороны РФ.

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