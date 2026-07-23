Части «Днепра» нанесли поражение бригадам ВСУ в зоне СВО

Минобороны РФ отчиталось о действиях группировки «Днепр» в Запорожской области. Ведомство сообщило о поражении формирований ВСУ в районах Запасного, Орехова и Юльевки. Потери противника составили более 40 военнослужащих, также уничтожены автомобили и артиллерийское орудие.